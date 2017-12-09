Bütçe dostu Samsung Galaxy J2 Pro (2018) için Türkiye müjdesi

Samsung‘un geçtiğimiz günlerde ilk görüntüleri ortaya çıkan yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Pro (2018), ortaya çıktığı kadarıyla şu bölgelerde satışa çıkacak.



Detaylarına aşağıda ulaşabileceğiniz Samsung Galaxy J2 Pro (2018), firmware çalışmalarına bakılırsa yaklaşık olarak 35 farklı ülkeden satın alınabilecek. Burada bizim için önemli olan listede Türkiye‘nin de geçiyor olması. Yani görünüşe bakılırsa burada da raflara çıkacak olan akıllı telefon, şirketin yeni yılda en çok satma potansiyeli sunan cihazları arasında yer alacak. Düşük seviye Android telefonlar arasında yer alan telefon, genel olarak bakıldığında sade bir tasarım üzerine kuruluyor. Konumu gereği geniş çerçevelerin eşlik ettiği Galaxy J2 Pro, ön yüzünde fiziksel bir home butonu taşıyor. Bu butonda parmak izi sensörü taşımayacağı söylenen telefon, 143.1 x 72.2 x 8.6mm boyuta ve 5 inç ekrana sahip olacak. Gücünü 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 430 işlemciden ve 2 GB RAM’den alacağı belirtilen cihaz, kutudan Android 7.1.1 Nougat ile çıkacak. İlerleyen süreçte Android 8.0 Nougat‘a güncellenmesi de beklenen telefon, microUSB bağlantı portuyla satışa çıkacak. Ön yüzünde LED flaş bulunacağı belirtilen 2018 Galaxy J2 Pro, 3.5 mm kulaklık girişini de beraberinde getirecek.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), fiyatıyla fark yaratacak

Çift SIM kart desteğine sahip olması beklenen akıllı telefon, söylendiği kadarıyla uygun fiyat ile günlük kullanıma yetecek performansı bir araya getirecek. Telefonun 2018’in başında lense edilmesi bekleniyor ve buraya da gelecek olması güzel görünüyor.