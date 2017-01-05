Bütçe dostu taşınabilir 3D yazıcılar görücüye çıktı

3D yazıcılar birçok alanda büyük önem kazanmaya başlamış durumda. Fakat cihazların fiyatının halen yüksek seviyelerde olması evde çalışmalar yapmak isteyen amatör tasarımcıların işini zora sokuyor. XYZprinting‘in tanıttığı yeni kompakt ve uygun fiyatlı 3D yazıcılar, tasarımla uğraşanları cezbedecek gibi görünüyor.

Vinci Nano, Vinci Junior 2.0 Mix ve Nobel Superfine isimli yeni yazıcılar, küçük boyutlarına rağmen birçok zorlu işin rahatlıkla altından kalkabiliyor. Taşınabilir yapılarıyla sadece evde değil, farklı alanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

XYZprinting’in en kompakt 3D yazıcısı olan Vinci Nano, 3D yazıcı teknolojisini yeni keşfedecek kullanıcılar için ideal görünüyor. Tek tuşla baskı sürecini başlatabilen ve kullanımı son derece kolay olan yazıcı, 229 dolar fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Vinci Nano’nun bu yılın 2’nci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Vinci Junior 2.0 Mix ise daha gelişmiş özelliklerle geliyor. Farklı renklerdeki birden fazla filamenti kullanabilen yazıcı, zaman içinde renginde değişiklikler yaşanan baskılar ortaya çıkarıyor. Vinci Junior 2.0 Mix’e sahip olmak içinse 449 doları gözden çıkarmak gerekiyor.

Son olarak Nobel Superfine isimli modelse her seviyeden kullanıcının en iyi kalitede baskı almasını sağlıyor. Direct Light Processing (DLP) projektörün kullanıldığı cihaz, 25 mikrona kadar baskı çözünürlüğüne ulaşabiliyor. Tabii özellikler arttıkça fiyatta da “küçük” oynamalar oluyor. Bahar aylarında raflardaki yerini alacak cihazın yurt dışı fiyatı 2.699 dolar.