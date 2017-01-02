Büyük buluşma Thor: Ragnarok’ta gerçekleşecek

Geçtiğimiz sene beyaz perdeye taşınan Doctor Strange büyük beğeni toplamıştı. Şimdi sevilen bu kahramanın yakın zamanda beyaz perdeye döneceği kesinleşti.



Bildiğiniz gibi Doctor Strange filminin sonundaki sahnelerden birinde Avengers üyelerinden Thor yer alıyordu. Burada Stephen Strange‘in ona bir konuda yardımcı olacağı izlenimi veriliyordu. Bu sebeple yeni kahramanımızın Thor: Ragnarok‘ta önemli bir rol oynayacağı düşünülmeye başlanmıştı. Şimdi bu tahminler bir nevi onaylanmış oldu. Disney‘in resmi fan kulübü D23, Taika Waititi yönetmenliğinde uyarlanan filmi şu şekilde özetliyor: “Kasım ayında vizyona girecek olan Thor: Ragnarok filmi Thor, Hulk ve Doctor Strange’i bir araya getiriyor. Hep birlikte yeni ve eski düşmanlarla yüzleşmeleri gerekiyor.” Böylece Doctor Strange’in ufak bir rolle de olsa filmde görüneceği kesinleşmiş oluyor. Elbette senaryonun detayları henüz bilinmiyor.

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Idris Elba, Anthony Hopkins, Cate Blanchett ve Benedict Cumberbatch gibi isimlerin rol alacağı Thor: Ragnarok’un 3 Kasım 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor.