Canon’un ilk arama ve kurtarma drone’u resmiyet kazandı [Video]

Fotoğraf dünyasının dev ismi Canon’dan sürpriz bir açıklama geldi. Drone piyasasının hakimi DJI’ın ardından Canon da drone piyasasına el attı. Yalnız altını çizmekte yarar var. Canon’un ilk drone’u PD6E2000-AW-CJ1, endüstriyel kullanıma yönelik bir drone modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Arama kurtarma çalışmaları için geliştirildiği belirtilen drone, hava koşullarına dayanıklı gövdesi sayesinde yağmurlu havalarda da kullanılabiliyor. 2 eksenli sabitleme sistemiyle (gimbal) 10 kilograma kadar ağırlığı taşıyabilen drone’un pürüzsüz videolar kaydettiği belirtiliyor. Drone’un bünyesinde yer alan kameranın düşük ışık koşullarında dahi başarılı fotoğraf ve video kaydı yapabildiği bahsediliyor. Canon’un ME20F-SH isimli kamerası sayesinde ISO hassasiyeti 4 milyona kadar çıkabiliyor. Canon’un drone’u DJI’ın en güçlü drone’u M600’den çok farklı görünmese de sahip olduğu kamerayla farkını ortaya koyuyor. Karanlık ortamlarda arama gerçekleştiren ekiplere büyük kolaylık sağlayan drone’un satış fiyatı ise DJI M600 ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Endüstriyel kullanıma yönelik geliştirilen Canon drone’un yurt dışındaki satış fiyatı ise 20 bin dolar. Büyük bütçeli yapımlarda kullanılmak amacıyla tasarlanan DJI M600’ün RED, Blackmagic Design ve Canon‘un üst düzey profesyonel makineleriyle uyumlu olduğunu hatırlatalım. DJI M600’ün yurt dışındaki satış fiyatı ise Canon PD6E2000-AW-CJ1’den daha makul ve DJI’ın drone 4.600 dolardan satın alınabiliyor.