Carrie Fisher’ın vefatından sonra Star Wars serisinin akıbeti ne olacak?

Dünya Star Wars serisinde Leia Organa karakterine hayat veren Carrie Fisher‘ın ölümüyle yasa boğuldu. Bu üzücü haber aynı zamanda Star Wars serisinin ne şekilde devam edeceği sorusunu da gündeme getirdi.

Prenses Leia karakteriyle hepimizin gönlünde taht kuran tecrübeli oyuncu son olarak Star Wars: The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönüştü. Bu sefer prenses değil, General Organa rütbesiyle karşımıza çıkmıştı. Leia’nın hikayesi gelecek sene vizyona girecek Star Wars: Episode VIII ile devam edecekti. Fisher’ın ölüm haberinin ardından Star Wars serisinin geleceği de belirsizleşti.

Variety‘nin haberine göre Carrie Fisher öncekine göre daha fazla sahnesinin bulunduğu yeni filmdeki tüm sahnelerinin çekimlerini tamamlamıştı. Bu sayede Star Wars: Episode VIII’in Fisher’ın vefatından etkilenmeyeceği düşünülüyor. Çeşitli kaynaklar Leia’nın dokuzuncu filmle birlikte hikayeden çıkartılacağına inanıyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Carrie Fisher’ın son kez beyaz perdede görüneceği Star Wars: Episode VIII, 15 Aralık 2017′de izleyici karşısına çıkacak.