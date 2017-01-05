Casio’dan Android Wear 2.0 ve GPS destekli yeni akıllı saat [Video]

Geçen yıl piyasaya sürdüğü ilk akıllı saatle spor tutkunlarını hedef alan Casio, yeni akıllı saatini CES 2017’de sergiledi. Daha gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, telefona olan bağlılığı azaltmasıyla ön plana çıkıyor.



Tasarım olarak 2016 yılında piyasaya sürülen WSD-F10 ile neredeyse aynı görünen WSD-F20‘de asıl değişiklik gövdenin altında yaşanıyor. Düşük güçlü dahili GPS ve renkli harita desteği sunan cihaz, çevrimdışı harita desteğiyle telefon olmadan da konum bilgilerine göz atabilmeyi mümkün hale getiriyor. İstenen bölgenin haritası cihaza indirilerek saklanabiliyor. Ayrıca harita üzerinde değişiklikler yapılabiliyor ve market, restoran gibi yerler eklenebiliyor. Android Wear 2.0 ile gelen cihazın 21 Nisan’da piyasaya sürüleceği ve 500 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.