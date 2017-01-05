Üçüncü bir kola hazır olun; karşınızda “ev tipi” robot kol Franka [Video]

25 Ocak 1979’da Ford çalışanı Robert Williams bir robot tarafından öldürüldü ve insanlarla robotlar arasındaki gerilimin ilk tohumları atıldı… Hikayemiz elbette böyle başlamıyor; Robert Williams‘ın endüstriyel robotun koluna kafasını sıkıştırarak geçirdiği bu talihsiz kazanın ardından teknoloji gelişimini durdurmadı. Artık çok daha işlevsel robot kollarımız var.

Münih merkezli bir girişim olan Franka Emika, bu sene içinde hazırladığı gelişmiş robot kolu kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Güvenli bir deneyim sunduğu belirtilen robot kolun yetenekleri ile oldukça etkileyici. Bu robot kol çanta açıp kapatabiliyor, limon sıkabiliyor hatta çayınıza şeker atıp karıştırabiliyor. Yedi farklı eklem noktasında bükülmesini salayacak sensörlere sahip olan bu robot kol olabildiğince insansı hareket ve hassasiyete sahip olacak şekilde geliştirilmiş.

80 cm uzaklığa erişebilen bu robot kol, 3 kg’a kadar yük taşıyabiliyor. Robotun hassasiyeti ise 0,1 mm olarak belirtiliyor. Franka, endüstriyel robot kollarınkiyle karşılaştırılmayacak kadar uygun bir fiyatla geliyor. Kolun, kontrol kutusunun ve kullanıcı arabiriminin bulunduğu ana paketin yurt dışı fiyatının 10 bin dolar veya daha az olması beklenirken, tamamen donanımlı versiyonun fiyatının ise 11.500 dolar ile 12.500 dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bu yaz kullanıcılarla buluşturulması beklenen robot kol, robotlara karşı oluşturulmuş talihsiz ön yargıyı geçirir mi bilinmez ancak Boston Dynamics sağolsun robotların insanlara karşı oluşacak ön yargısı için ne yapmak lazım bilemiyoruz.