“Çelik Yumruklar” gerçek oluyor; İşte Amerika’nın yeni dövüşçü robotunun ilk testleri [Video]
Amerika ve Japonya arasında gerçekleşecek robot dövüşü için geri sayım devam ederken, Amerikan cephesinin geliştirdiği yeni nesil robotun ilk testleri yayınlandı.
Teknolojinin farklı kollardaki durdurulamaz gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni giren organizasyonlardan birisi olan robot savaşları, drone liginde olduğu gibi aksiyonu bol bir izleyici deneyimi vadediyor. Günümüzde maket boyutta nitelendirebileceğimiz küçük örneklerle yapılan bu organizasyonun asıl krallarıysa şüphesiz Megabot modelleri. Sahip oldukları görüntülerle akıllarımıza, başrolünde başarılı oyuncu Hugh Jackman‘ın yer aldığı 2011 yapımlı Çelik Yumruklar filmini getiren Megabot’lar, şuanki kullanım fonksiyonlarındaysa bir diğer başarılı film olan Pacific Rim‘i andırıyor.
Geçtiğimiz dönemde Amerika ve Japonya arasında gündeme gelen dünyanın ilk mega robot dövüşüyle ilgili heyecan devam ederken, geleceğin sporu olarak nitelendirilen bu sınıfta yer alacak robotların ilk örnekleri de yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen dövüş öncesinde Amerika kanadının ilk adımda MegaBot Mk III olarak isimlendirdiği lakin şu anda Eagle Prime olarak karşımıza çıkan robotun bir önceki modele göre çok daha hızlı tepkilere sahip olduğunun altı çiziliyor. Toplam ağırlığı 12 ton olan Eagle Prime’ın özelliklerine baktığımızda 4,8 metrelik uzunluğa ve 430 beygirlik güce sahip olduğunu görüyoruz. İçerisinde iki kişilik pilot bölümü ve silahlarıyla gelen robot uzaktan da kontrol edilebilir bir yapıya sahip. Yeni detaylarının ve testlerinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı süreç milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
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