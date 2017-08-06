“Çelik Yumruklar” gerçek oluyor; İşte Amerika’nın yeni dövüşçü robotunun ilk testleri [Video]

Amerika ve Japonya arasında gerçekleşecek robot dövüşü için geri sayım devam ederken, Amerikan cephesinin geliştirdiği yeni nesil robotun ilk testleri yayınlandı.

Teknolojinin farklı kollardaki durdurulamaz gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni giren organizasyonlardan birisi olan robot savaşları, drone liginde olduğu gibi aksiyonu bol bir izleyici deneyimi vadediyor. Günümüzde maket boyutta nitelendirebileceğimiz küçük örneklerle yapılan bu organizasyonun asıl krallarıysa şüphesiz Megabot modelleri. Sahip oldukları görüntülerle akıllarımıza, başrolünde başarılı oyuncu Hugh Jackman‘ın yer aldığı 2011 yapımlı Çelik Yumruklar filmini getiren Megabot’lar, şuanki kullanım fonksiyonlarındaysa bir diğer başarılı film olan Pacific Rim‘i andırıyor.

Geçtiğimiz dönemde Amerika ve Japonya arasında gündeme gelenilgili heyecan devam ederken, geleceğin sporu olarak nitelendirilen bu sınıfta yer alacak robotların ilk örnekleri de yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen dövüş öncesinde Amerika kanadının ilk adımdaolarak isimlendirdiği lakin şu andaolarak karşımıza çıkan robotun bir önceki modele göre çok daha hızlı tepkilere sahip olduğunun altı çiziliyor. Toplam ağırlığıolan Eagle Prime’ın özelliklerine baktığımızdauzunluğa vegüce sahip olduğunu görüyoruz. İçerisinde iki kişilik pilot bölümü ve silahlarıyla gelen robot uzaktan da kontrol edilebilir bir yapıya sahip. Yeni detaylarının ve testlerinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı süreç milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

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