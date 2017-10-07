Chevrolet’nin 100 yıllık pickup geleneğine özel sınırlı üretim saat

Sınırlı üretim modellere oranla fiyat olarak çok daha ulaşılabilir olan saat, meraklılarının dikkatini çekecek türden detaylar barındırıyor.

2018 itibarıyla pickup geleneğinin 100. yılını kutlayacak olan Chevrolet’nin kutlama hazırlıklarına erken başlayışına SEMA için hazırladığı özel projeyle hafta başında şahit olmuştuk. 1967 model Restomod C-10 pickup’ını SEMA 2017’ye özel olarak baştan yaratan markanın önümüzdeki günlerde yeni modelleriyle kutlamayı taçlandıracağını bekliyorduk. Meraklılarına bu heyecana ortak olma konusunda sadece otomobille sınırlı kalmaması için güzel bir ortaklık gerçekleştiren Chevrolet, Amerika merkezli Detroit Watch Company ile 100. yıl özel saat serisini hayata geçirdi. Saatlerin, halihazırda premium üreticiler arasında yeni modeller üzerinden gerçekleştirilenler arasından taşıdığı anlamla ayrıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

Toplamda sadeceüretim rakamıyla raflardaki yerini alacak olan seriüzerine üretiliyor. Geçtiğimiz dönemde 100. yıla özel olarak Colorado ve Silverado projelerinde kullandığı mavi renk seçeneğini arayüzünde barındıran seride,, kayış bölümündeyseyer veriliyor. Taşıdığı anlam ve sınırlı üretim adediyle sunulacağı göz önünde bulundurulduğunda oldukça ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip olan serifiyatıyla meraklılarının beğenisine sunulacak. Eğer bir arazi tutkunuysanız kolunuzda yüz yıllık geleneğinin sınırlı üretim bir parçasını taşıma fikri hiçte fena olmayabilir.