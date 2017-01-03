Chrysler, teknoloji harikası modeli “Portal” ile geleceğe yeni bir kapı açıyor

Chrysler’in CES 2017 kapsamında kullanıcılarla buluşturacağı konsept modeli Portal, gelecekte yollarda göreceğimiz otomobillerin en güncel örneklerinden biri.



“Geçmişte eklenen her kilometre taşı, geleceğin inşasını daha da kolaylaştırmak içindir.” Tıpkı diğer köklü üreticilerde olduğu gibi artık Chrysler de otonom sürüş ve elektikli otomobil teknolojilerini sergilemek için hazır. Las Vegas’ta start alacak olan CES 2017 kapsamında Portal adını verdiği otonom sürüş yeteneğine sahip elektrikli Van modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak olan Chrysler, geliştirdiği teknolojilerle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Mercedes’in CES 2015 kapsamında tanıttığı F 015 ile bıraktığı etkiyi bırakma amacında olan Chrysler, Portal ile gerek dışta gerek içte gerekse teknik değerlerde gerçekten ciddi olarak nitelendirebileceğimiz özellikleri barındırıyor. Yaklaşık üç metrelik bir aks mesafesi bulunan konsept modelin marka yetkilileri ev ve iş yeri dışında kullanıcılar için üçüncü yaşam alanı olma özelliğini taşıdığını ifade ediyor. Zıt yönlere doğru açılan iki adet sürgülü kapısı olan Portal’ın içerisinde teknolojik olduğu kadar minimalist bir tasarım dili kullanılıyor. Merkezde konumlandırılan ekranda LCD teknolojisine yer veren Chrysler, kullanıcıların tablet ve akıllı telefonlarını araç içerisinde şarj etmesini sağlayan 10 adet bağlantı noktasını es geçmemiş. Dahilinde kablosuz ağ desteği sunan Portal, bu özelliğiyle araç içerisinde olan kullanıcıların birbirleriyle müzik ve video gibi verileri paylaşabilme ayrıcalığını da sunuyor. Konsept içerisinde yer alan tüm koltukların kaydırmalı olduğunu ve istenildiği zaman ileri, geri ve kolayca çıkarılabildiğini belirtmekte fayda var.



Bir adet elektrik motorunun görev yaptığı belirtilen Portal’da 100 kWh‘lık bataryanın (lityum-iyon) toplam menzilinin 403 km olduğunu görüyoruz. Chrysler, 350 kW‘lık hızlı şarj noktalarında Portal’ın yaklaşık 20 dakikalık bir şarj ile 240 km menzil kat edebilecek batarya doluluğuna erişebildiğini ifade ediyor. Üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisinin yer aldığı (SAE standartlarına göre) belirtilen Portal’ın otobanda rahatlıkla kendi kendini kullanabilecek bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Güncellenebilir yapıda olan Portal’ın biyometrik teknolojilerle birlikte kullanıcısının profilini kolaylıkla analiz edebilme özelliğine de kavuşması gündemde. CES 2017 kapsamında tanıtılacak olan Portal’ın tüm detaylarını LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.