Çift ekranlı YotaPhone yeni modeliyle geri dönmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda arka yüzeyinde yer alan e-ink ekranıyla dikkat çekmeyi başaran ancak son zamanlarda adını pek duymadığımız YotaPhone sonunda sahalara geri dönüyor. Son iki senedir ha geldi, ha gelecek denilen YotaPhone 3‘e dair ilk görsel paylaşıldı.

Çift ekran teknolojisine sahip olan Yota son olarak 2015 senesinde YotaPhone 2 karşımıza çıkmıştı. Çok istenmesine rağmen bu cihazın Amerika satışları bir türlü başlatılamamıştı. Bu durum firmanın hanesine bir eksi olarak geçerken, tüm bunların ardından YotaPhone 3’ün geleceği söylenmiş, hatta fiyat tahminleri bile ortaya çıkmıştı. Elbette Yota’nın ZTE saflarına geçmesi de bu iddiaları güçlendirmişti. Fakat beklenen tanıtım 2016 senesinde gerçekleşmedi. Bu da Yota’nın geleceğinin pek de parlak olmadığını düşünmemize neden olmuştu. Ancak geçtiğimiz ay firmanın Instagram üzerinden kullanıcılara verdiği cevaplar YotaPhone 3’ün yolda olduğunu anlamamızı sağlamıştı.

Sonunda YotaPhone 3’e dair ilk resmi paylaşım yapıldı. Bu açıklamayla birlikte yeni cihaza ait bir de gizemli fotoğraf paylaşıldı. Henüz YotaPhone 3’ün teknik özelliklerine dair bir fikrimiz bulunmuyor ancak duyuru görseline baktığımızda çift ekranlı tasarıma atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Yota pazarlama noktasında bu farklılığa odaklanmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Merak uyandıran Yotaphone 3 için ön siparişlerin önümüzdeki yaz aylarında açılması bekleniyor.