Çin’de 4 beygirlik “hiper” otomobil rüzgarı [Galeri]

Şehir içi ulaşımda en önemli araçlardan olan elektrikli otomobiller, Çin’de bambaşka boyutlara ulaşmış durumda.

Elektrikli otomobiller şüphesiz şehir içi kullanımlarda hayat kurtarıcı çözümler sunuyor. Günümüzde gelişmekte olan altyapı ve menzil değerleriyle birlikte ilginin arttığı bu segment için Çin’in her zaman olduğu gibi fantastik bir hamlesi var. Son yıllarda şehir içerisinde kullanılmak üzere hareket kazana LSEV yani düşük hıza sahip elektrikli otomobil pazarı artık bir “hiper” modelleriyle ön plana çıkacak gibi görünüyor.



26 yaşındaki bir girişimci olan Liu Shengqi isimli genç bu pazarda sunulmak üzere spor otomobil tasarımlarını geliştirmeye koyulmuş. Pagani ve Ferrari‘ye benzer tasarım prototipleriyle kullanıcıların karşısına çıkan Shengqi beklediği ilgiden fazlasını görünce seri üretime geçmeye karar vermiş. Bunun üzerine harekete geçen Shengqi, artık hiper otomobillerini seri üretimde yola çıkarmak için kolları sıvadı. Prototip oluşturma süreci yedi ay süren, 4 ve 10 beygir olmak üzere iki versiyonla satışa çıkan modellerin toplam ağırlığıysa sadece 200 kg. Shengqi, 4 beygirlik versiyonun saatte maksimum 40 km hıza erişebildiğini ve 80 km‘lik menzile sahip olduğunu belirtirken 10 beygirlik versiyonun saatte 60 km hıza ve 100 km menzil değerine sahip olduğunu belirtiyor. Araç için belirlenen başlangıç fiyatıysa 5.470 dolar. Aslında bakılırsa bu rakam bir “hiper” otomobil için hiçte fena sayılmaz.