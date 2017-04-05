Citroen’in efsane Van modeli İtalyan dokunuşuyla geri dönüyor [Galeri]

Citroen’in 34 yıl boyunca üretim bandında tutarak satışa sunduğu efsane Van serisi, İtalyan bir tasarım şirketi tarafından yıl dönümüne özel tekrar üretilecek.



Citroen’in İkinci Dünya Savaşı ardından üretimine başladığı efsanevi Van modeli Type H 34 yıllık üretim bandı süresiyle markanın üretildiği dönem boyunca ikonik bir yapıyla rakiplerinden ayrıldı. Fransız markanın 1947 ile 1981 yılları arasında üretimini gerçekleştirdiği Type H üretim hayatı boyunca Fransa ve Belçika’daki fabrikalarda 473.289 toplam üretim rakamıyla kullanıcılara sunuldu. Döneminin en karakterli modellerinden olan Type H’yi tekrar kullanıcılarla buluşturmak isteyen FC Automobili, geliştirdikleri tasarımla şimdiden başarılı olacaklarının sinyallerini vermeye başladı. Projeyi 2017 itibarıyla 70. yılını kutlayacak olan H Van serisinin yıl dönümüne özel olarak tasarladıklarını belirten İtalya merkezli FC Automobili ekibi altyapının geliştirme sürecindeyse yeni nesil Citroen Jumper‘dan faydalanıyor.



Sınırlı sayıda üretilecek olan yeni jenerasyonun gövdesinde ağırlık kazanımı sağlanılması adına fiberglass parçalardan faydalanan tasarımcılar Fabrizio Caselani ve David Obendorfer, donanım olarak da günümüz modellerinde sunulan seçeneklere projede yer vermeyi planlıyor. Elektronik destek ve güvenlik ünitelerinin de kullanılması için çalışmaları yürüten FC Automobili 70. yıla özel olarak modelden sadece 70 adet üretmeyi planlıyor. Resmi fiyat bilgisi henüz açıklanmayan proje koleksiyonerleri ve meraklılarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı.