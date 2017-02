Çizgi roman uyarlaması Legion mutantları televizyona taşıyacak [Video]

Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Legion yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. İlgi uyandıran yapımın tanıtım çalışmaları devam ederken yeni videolar da izleyicilerle paylaşılıyor.

Amerikan televizyonu yeni bir çizgi roman uyarlamasına ev sahipliği yapacak. Noah Hawley tarafından yaratılan Legion, X-Men filmleriyle bağlantısı dolayısıyla dikkat çekiyor. Ana kahramanımız David Haller çizgi romanlarda Profesör Charles Xavier‘in oğlu olmasıyla tanınıyor. Ufaklığından beri akıl sağlığının bozuk olduğu düşünülen David aslen bir mutant. Tıpkı babası gibi zihinsel güçlere sahip. Yıllarca akıl hastanesinde tedavi gören bu adam sonunda duyduğu seslerin gerçek olduğunu fark ediyor. Böylece David‘in asıl macerası başlıyor.

Bu sevilen kahramana Downton Abbey ile tanınan Dan Stevens hayat veriyor. Ona Rachel Keller (Fargo), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Jean Smart (Fargo) ve Jemaine Clement (Flight of the Conchords) gibi isimler eşlik ediyor. Şimdilik Legion’ın X-Men dünyasıyla bağlantısı nasıl sağlanacak belli değil. Ancak tanıtımlarda geçen “mutant” kelimesi bu evrenden kopuk bir yapım izlemeyeceğimize işaret ediyor. Merakla beklenen bu uyarlama dizi Şubat 2017‘den itibaren ekrana gelecek.

