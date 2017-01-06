Çocuklara özel akıllı asistan: Aristotle

Akıllı asistanlar farklı alternatiflerle giderek günlük yaşantımızın bir parçası haline geliyor. Mattel şimdi akıllı asistan teknolojisini çocukların kullanımına sunuyor.

Aristotle isimli bu asistan yeni yeni konuşmaya başlayan bebeklerden ilkokul çağındaki çocuklara kadar geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Bildiğiniz gibi bazı akıllı sistemler yetişkinlerin talimatlarını dahi anlamakta zorluk çekiyor ancak Aristotle zar zor konuşan ufaklıklara yardımcı olma konusunda oldukça iddialı. Sistem başlangıçta bir bebek monitörü gibi hareket ediyor ve gece uyanan bebeği rahatlatmaya odaklı çalışıyor. Pakete dahil edilen kameralar yardımıyla ufaklığı uzaktan gözlemeye olanak sağlıyor. Akıllı telefonlara yüklenen uygulama sayesinde beslenme alışkanlarından günlük uyku saatlerine kadar birçok veri depolanabiliyor.

Çocuk büyüdükçe Aristotle onun isteklerine de ayak uydurmaya başlıyor. Önce uyku zamanında hikayeler okuyarak ona eşlik ediyor. Daha sonra okul çağına ulaştığında ödevlerine yardımcı olmaya başlıyor. Sistemde yer alan keyifli oyunlar çocuklara önemli bilgiler aşılamayı vadediyor.

Haziran ayında piyasaya sürülecek olan Aristotle’ın yurt dışında 300 dolardan satışa sunulması bekleniyor.