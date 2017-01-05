Çocuklara özel, obeziteye savaş açan akıllı oyuncak bisiklet [Video]

Obezite her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelirken, çocuklar da bu süreçten fazlasıyla etkiliyor. Oyuncak üreticisi Fisher-Price‘ınsa buna bir çözümü var.

Çağımızın yaygın hastalıklarından biri olan obezite, her geçen gün ciddi boyutlara ulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Asya, Afrika ile Avrupa’nın altı ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA araştırmasında obezitenin 10 yılda yüzde 10-30 arasında artış gösterdiği ifade ediliyor.



Yetişkin insanların yanı sıra artık çocukları etkilemeye başlayan bu sorunla ilgili ülkelerin sağlık bakanlıkları da ciddi adımlar atmış durumda. Özellikle teknolojinin yaygınlaşması ve artık hemen hemen her evde bir tablet veya akıllı telefon bulunmasıyla birlikte çocukların hareket düzeylerinde de ciddi azalma gözleniyor ki bu da çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Yerel yönetimlerle birlikte oyuncak üreticileri de bu sorun üzerine harekete geçerek alternatif ürünler geliştiriyor. Bu üreticilerden biri olan Fisher-Price geçtiğimiz yıllarda televizyonlar için sunduğu akıllı bisikletini tablet ve akıllı telefonlarda da çalışacak şekilde güncelleyerek obeziteye savaş konusunda ebeveynlerin yardımcısı olmak istiyor.



Kablosuz olarak tabletlere bağlanabilen akıllı bisiklet Think & Learn Smart Cycle iOS ve Android platformları üzerinden indirilebilen özel olarak geliştirilmiş oyunlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Apple TV ve Android işletim sistemli televizyon desteğinin de olduğu belirtilen sistem için şimdilik fazla uygulama seçeneği olmasa da Fisher-Price önümüzdeki günler çok daha fazla uygulamanın yayınlanacağını belirtiyor. Geliştirilen uygulamalarla oyunlara interaktif olarak katılma imkanına erişen çocukların hareketsizlik sorunlarının da önüne geçiliyor. Fisher-Price’ın akıllı bisikleti için belirlenen yurt dışı fiyatının 150 dolar olduğunu da belirtelim.

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