Çocukların telefondan alışveriş yapmasını engelleyen kılıf

Ebeveynlerinin akıllı telefonlarından binlerce dolarlık alışveriş yapan çocukların haberleri sık sık gündeme oturuyor. Çok değil, birkaç gün önce Amazon’dan Pokemon oyuncakları satın alan çocuğun anneyi zor duruma soktuğunu sizlere aktarmıştık. Bu gibi durumların yaşanmaması için geliştirilen Kiddy Lock isimli kılıf, Touch ID’ye erişimi tamamen engelliyor.

Haberin görselinde de görebileceğiniz üzere ana ekran tuşunun üzerini kapatan kılıf, çocukların parmak iziyle alışveriş yapmasının önüne geçiyor ve ayrıca açılan uygulamadan çıkmayı da önlüyor. Tabii kilit tuşuna basılarak kilit ekranına dönmek mümkün ancak burada da şifre veya parmak izi okuyucu gerekeceğinden yeniden telefonun içine girilemiyor. Böylece çocuğun yalnızca seçtiğiniz uygulama içinde dolaşması sağlanıyor. Sağlam yapısıyla düşmelere karşı da koruma sağlayan kılıf bu yılın ilk çeyreğinde 40 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.