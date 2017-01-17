Daha büyük daha geniş daha teknolojik: 2018 Audi A1 ile ilgili ilk bilgiler

Özelliklerini bir adım öteye taşıyacak olan yeni A1, hibrit motor teknolojisiyle karşımıza çıkabilir.

Audi’nin kullanıcılar tarafından kısa sürede benimsenen süper mini modeli A1 için ikinci jenerasyon vakti geldi. A Serisi’nin en küçük üyesi olan araç 2017 modelinde küçük bir makyaj geçirdi. Ancak A1’in yeni jenerasyonu için geliştirme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda sunulan modelden daha uzun ve geniş olacağı açıklanan yeni A1’in içinde de bizleri daha geniş diz mesafesiyle birlikte ferah bir yaşam alanı bekliyor olacak.

İkinci jenerasyon A1’de yapılacak olan tasarımsal makyajın ardından abisi A3’e daha yakınlaşmış bir yüz ile karşılaşacağız. Audi, yeni A1’in içerisinde ailenin büyük üyelerinde bulunan sanal kokpit, WiFi hotspot ve akıllı cihaz entegrasyonu gibi teknolojilere yer vererek kullanıcıları teknolojik yeniliklerinden mahrum etmeyecek.

Yeni A1’in motor seçenekleriyle ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Günümüzde sunulan modelde yer alan 1.0, 1.4 ve 1.6 litrelik motor seçeneklerinde bir değişim yapılması beklenmiyor. Lakin kullanıcılar değişimi bu motorların performans değerlerinde görebilir. Bu demek oluyor ki boyutsal olarak büyüyen A1 performans olarak da üzerine katarak yoluna devam edecek. Güç üniteleriyle ilgili en büyük yenilikse A1 ailesine hibrit versiyonunun eklenmesi üzerine yaşanacak gibi görünüyor. A1’in “hırçın” versiyonu S1 ise dört tekerlekten çekiş sistemi ve 250 beygirlik güçle kullanıcıların karşısına çıkacak. 2018 model yılıyla kullanıcılarla buluşacak olan ikinci jenerasyon A1’in hangi fuarda tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.

Haber kullanılan görsel 2017 model makyajlı A1’e aittir.