Daha uzun pil ömrü vadeden Apple Watch patenti

Akıllı saatler giderek daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başlıyor ancak buna rağmen birçok potansiyel alıcı hala “Neden devamlı şarj etmem gereken bir saat alayım ki?” sorusunun yanıtını arıyor. Kısacası pil ömrü akıllı saatlerin ilerleyişine engel olan en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch için alınan yeni patent bu probleme çözüm sunmayı amaçlıyor.

Apple Watch, akıllı saat denince akla ilk gelenler arasında yer alıyor. Akıllı telefonlarla koordine çalışan ve gündelik hayatı kolaylaştıran bu saat maksimum 18 saatlik pil ömrü sunuyor. Bu da yatmadan önce saatin şarj edilmesini gerekli kılıyor. Aksi halde bir sonraki gün saati kullanmak mümkün olmuyor. Pilin bu kadar çabuk bitmesi akıllı saatlerin piyasadaki potansiyel büyümesinin önüne geçiyor. Apple bu problemi başvurusunu bir süre önce gerçekleştirdiği Apple Watch patentiyle aşmayı amaçlıyor.

AppleInsider’ın paylaştığı görsele bakıldığında Apple Watch’un tasarımında ciddi değişiklikler görülüyor. Bu yeni patent, Apple’ın ilgi gören cihazını Samsung Gear S2 ve Huawei Watch’a yaklaştırıyor. Patentin en ilgi çekici yanıysa akıllı saatin kayışı oluyor. Apple bu yeni tasarımıyla birlikte saatin pilini sadece ekranın arkasına koymakla yetinmiyor. Pil ömrünü artırmak adına saatin kayışı da bu sürece dahil ediliyor. Daha yeni gün yüzüne çıkan bu patent için gerekli dosyaların Temmuz 2015’te hazırlandığı söyleniyor. Apple’ın pil ömrünü uzatmayı amaçlayan bu tasarımı kullanıp kullanmayacağını ise zaman gösterecek.