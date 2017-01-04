“Dash Charge” hızlı şarj teknolojisini bir de Emily Ratajkowski’den dinleyin [Video]

Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte cihazların şarj olma prensibinde de değişimler yaşanıyor. Birçok marka daha hızlı şarj eden sistemlerini kullanıcılara tanıtıyor. Dash Charge‘ın tanıtım işini ise Emily Ratajkowski üstlendi.



Emily Ratajkowski’nin büyük bir teknoloji hayranı olduğunu –yerseniz– dile getirdiği video hızlı şarj teknolojileri ve özellikle One Plus’ın Dash Charge teknolojisini anlatmaya odaklanıyor. Ünlü model teknolojideki gelişmelere rağmen telefonların şarj sistemlerinde büyük değişimlerin yaşanmadığını, sadece voltajın yükseltilmesiyle hızlı şarj döneminin başladığını dile getiriyor. Ancak voltajın yükselmesiyle beraber kullanılan cihazlara da fazla ısı yüklenmesi yaşanıyor.

Ratajkowski, Dash Charge’in bu probleme neden olmadığını, üstelik şarj işlemini diğer hızlı şarj sistemlerinden daha çabuk bir şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor. Ardından OnePlus’ın burada kullandığı teknolojiye değiniyor. Kısaca özetlemek gerekirse Dash Charge voltajı artırmak yerine amperi yükseltiyor. Ünlü model burada su metaforunu kullanarak eski borulardan daha yoğun su geçişi yapmak yerine, boruların da genişletildiğini söylüyor. Bu doğrultuda Dash Charge’ın kabloları sıradan şarj aletlerine göre %300 daha kalın bir hale bürünüyor. Üstelik enerji artık telefonda değil, adaptörde dönüştürülüyor. Böylece şarj sırasında telefonların ısınma derdi ortadan kalkmış oluyor.

Hızlı olmanın yanında daha sağlıklı bir şarj deneyimi sunduğunu iddia eden Dash Charge’ın Emily Ratajkowski tarafından anlatıldığı videoyu haberimizin girişinde bulabilirsiniz.