Deadpool 2’de Cable’ın nasıl görüneceği ortaya çıktı!

Deadpool 2 geçtiğimiz günlerde filmden ilk karelerle karşımıza çıkmış ve bizleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Şimdi Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds, Cable’ın nasıl görüneceğini gözler önüne seren yeni fotoğraflar paylaştı!

2016 senesine damgasını vuran Deadpool daha iyi bir hikaye ve daha geniş bir oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. İkinci filmin yönetmenliğini John Wick ile tanınan David Leitch üstleniyor. Başrolde karşımıza bir kez daha Ryan Reynolds çıkıyor. Üstelik ona bu sefer Morena Baccarin, T.J. Miller, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Zazie Beetz, Leslie Uggams, Karan Soni ve Stefan Kapicic gibi isimler eşlik ediyor.

Hatırlayacağınız üzere Cable karakterini canlandıracak oyuncu aranırken birçok ünlü isim gündeme gelmişti. Pierce Brosnan, Russell Crowe, Brad Pitt derken rolü kapan John Brolin oldu. Marvel Sinematik Evreni’nde Thanos karakterine hayat veren oyuncu bir de Cable rolünü üstlenmişti. O zamandan bu yana hepimiz Cable’ın Deadpool 2’de nasıl görüneceğini merak ediyorduk. Uzun süren bekleyiş Ryan Reynolds’ın paylaştığı fotoğraflarla son buldu. Paylaşılan ilk görüntülere bakılırsa Cable biraz daha modern bir havaya kavuşuyor. Saçları çizgi romandaki gibi bembeyaz olmayan kahramanımızın metal kolu hemen göze çarpıyor. Josh Brolin karakter için gerekli havayı yakalamış gibi görünüyor. Görüntüsüyle heyecan uyandıran Cable’a ait ilk fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.