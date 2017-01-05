Deadpool çizgi roman uyarlaması filmlerin kaderini değiştirmeye hazırlanıyor

Başrolünde Ryan Reynolds‘ın yer aldığı Deadpool geçtiğimiz yıla damgasını vuran işler arasında yer alıyor. Sevilen bu film şimdi de başarısını ödül törenlerine taşımaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Tim Miller‘ın üstlendiği film uzun süren çalışmaların ardından izleyiciyle buluştu. Üstelik +18 bir hikayeye sahip olmasına rağmen gişede ciddi bir başarı elde etti. Elbette bunun en büyük nedeni hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanması oldu. Deadpool çizgi roman materyallerine bağlı kalıp, farklı bir uyarlama iş ortaya koyunca doğal olarak hak ettiği takdiri gördü. 2016’nın en iyi işleri arasında gösterilen film şimdi başarısı farklı bir kulvara taşıyor.

Bildiğiniz gibi çizgi roman uyarlamaları ne kadar başarılı olursa olsun, Amerika’daki ödül törenlerinde görmezden geliniyor. Bunda bu tarz yapımların pek ciddiye alınmıyor olmasının payı oldukça büyük. Ancak Ryan Reynolds’ın Deadpool’u sonunda bu bariyeri kırmaya hazırlanıyor. Bunun ilk sinyallerini Altın Küre Ödülleri‘nde almıştık. Deadpool hem en iyi komedi veya müzikal filmi hem de en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaylık elde etmişti. Sevilen yapım şimdi de Writer’s Guild Award‘un (Yazarlar Birliği Ödülleri) bu yılki adayları arasında yer aldı. Hikayeyi kaleme alan Rhett Reese ve Paul Wernick “En İyi Uyarlama Senaryo” kategorisinde karşımıza çıkıyor.

Peki bu neden önemli? Son birkaç yıldır Hollywood süper kahraman filmleriyle dolup taşıyor. Çoğunlukla hikayeler ve çekimler birbiriyle benzerlik taşısa da aradan sıyrılan, bu türe farklılık katan işler de görüyoruz. Böylece bu yapımlar sektörde ciddi bir kazanç kapısı olmanın ötesine geçiyor ve sinemanın farklılaşmasına vesile oluyor. Bu sebeple kalıpları kıran yapımların değerlendirmeye dahil edilmesi, başarılı isimlerin ödüllendirilmesi de büyük önem taşıyor. Eğer çizgi roman uyarlamaları sadece çocuklara ve gençlere hitap eden eğlencelik işler olmanın ötesine geçebilirse önümüzdeki senelerde “daha kaliteli ve doyurucu” süper kahraman filmleri izleyebiliriz. Şimdiki tabloya bakınca bunu başaran ilk iş Deadpool olacak gibi görünüyor.