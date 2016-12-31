Deadpool, Logan filminde yer alacak mı?

Geçtiğimiz günlerde yılın en popüler kahramanlarından biri haline gelen Deadpool‘un Logan filminde karşımıza çıkacağı haberleri yapılmıştı. Sonunda bu iddiaların arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Çizgi roman hayranlarını heyecanlandıran iddia BeatzByMiix isimli bir kullanıcı tarafından ortaya atıldı. Bu tweette “İddialara göre Ryan Reynolds’ın Deadpool’u Hugh Jackman’la birlikte Logan’da olacak. Umarım bu habere doğrudur!” sözleri yer alıyordu. İlk cevap aynı gün içinde Ryan Reynolds‘tan geldi. Sevilen oyuncu “Maalesef ki doğru değil. Prisoner 24601 solo görevde.” cümlelerini paylaştı. Prisoner 24601 diyerek üstü kapalı bir şekilde bahsettiği isim tabii ki Hugh Jackman oldu. Bu cümle ile sevilen oyuncunun Les Misérable‘da hayat verdiği Jean Valjean karakterine de gönderme yapıyordu.

Tabii iddialara yanıt veren tek isim Ryan Reynolds olmadı. Logan‘ın yönetmeni James Mangold da “Deadpool filmimde değil.” sözleriyle oldukça net bir cevap verdi. Ardından bu açıklama Hugh Jackman tarafından da onaylandı.

Ardı ardına gelen bu açıklamalarla birlikte Deadpool ile Wolverine‘ı yeniden aynı filmde görme hayallerimiz de suya düşmüş oldu. O zamana kadar 3 Mart 2017‘de vizyona girecek olan Logan ile idare edeceğiz.