Dell XPS 13’ün yeni modeli resmen tanıtıldı

Geçtiğimiz gün Dell XPS 13’ün ikisi bir arada bilgisayarının görüntüsünü paylaşmış ve cihazın CES 2017’de tüm detaylarıyla tanıtılabileceğini sizlere aktarmıştık. Dell bir sürpriz yaptı ve henüz CES başlamadan cihazı resmen tanıttı.



360 derecelik menteşesiyle birçok farklı açıda konumlandırılabilen cihazda QHD+ sonsuz ekran bulunuyor. Birkaç farklı donanımla satılacak olan cihazın iş odaklı modelinde 7. nesil Intel Core vPro işlemcinin yer aldığı belirtiliyor. 15 saate varan pil ömrü sunan cihazın fiyat ve çıkış tarihi bilgileri de paylaşılmış durumda. Buna göre 5 Ocak tarihinde satışına başlanacak bilgisayarın fiyatı 999 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın konfigürasyona göre değişiklik göstereceğini belirtmek gerekiyor. CES 2017’de test edilebilir olacak cihazla hakkında daha fazla bilginin fuar kapsamında açığa çıkması bekleniyor.