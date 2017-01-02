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Dell’in ikisi bir arada yeni XPS modeli kendini gösterdi

Dizüstü bilgisayar pazarının en önemli oyuncularından biri olan ve özellikle XPS 13  modeliyle büyük başarı elde eden Dell, bu aileyi genişletmeye niyetli.

Geçen ekim ayında Dell’in XPS ailesine 2’si 1 arada bir modelin katılacağı belirtilmişti. Şimdiyse cihazın ilk gerçek görseli gün yüzüne çıktı. Kaby Lake işlemci, daha hızlı RAM ve yüksek kapasiteli pille gelmesi beklenen cihaz, tasarım olarak alışık olduğumuz yapıyı koruyor. CES 2017’de tüm detaylarıyla birlikte karşımıza çıkacak olan cihaz duyurulduğunda sizlerle paylaşacağız.

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