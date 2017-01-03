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Diablo oynarken tanışan çift sevdikleri karakterlere büründü [Video]

03 Ocak 2017

Oyun sevenlerin en büyük hayalllerinden biri tıpkı kendileri gibi oyunlara düşkün biriyle yollarının kesişmesi oluyor. Bu arzularına kavuşan Alvin Lau ve Alexis Loo çifti yıl dönümlerini enteresan bir şekilde kutladı.

İki genç oyun sever Diablo III oynadıkları sırada tanıştı. Önce arkadaş olan Alvin ve Alexis için işler zamanla daha romantik bir hal aldı. İlerleyen zamanlarda da ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar. Şimdi yıl dönümlerini farklı bir şekilde kutlamak isteyen çift özel fotoğraf çekimi ile sevdikleri karakterlere dönüştü. Çiftin bu arzusu sonucunda ortaya oldukça başarılı bir cosplay çalışma çıktı. Bu cosplay çalışması için gerekli kıyafetleri Neo Tokyo Project sağlarken, fotoğrafları Mezame çekti. Yeşil fon sayesinde ikili stüdyo ortamından, Diablo III’ün dünyasına taşındı. Elbette Photoshop’un bu çalışmadaki büyük katkısını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Alvin Lau ve Alexis Loo çiftinin çektirdiği fotoğrafların bazılarını haberimizin başında, çekimlere dair videoyu ise hemen aşağıda bulabilirsiniz.

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