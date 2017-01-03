Dinozorların soyunun tükenmesiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı

Çağlar öncesinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş olan dinozorlar üzerindeki sır perdesi halen kalkmış değil. Her yıl dinozorların yok olmasıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.



Uzmanların yaptığı araştırmaya göre dinozor yumurtalarının boyutları, kuluçka döneminin uzunluğunu belirliyor. Büyük yumurtalardaki dinozorlar dışarı çıkmak için aylarca beklerken daha küçük yumurtalarda bu süreç 40 günün altına kadar düşebiliyor. O dönemde dinozorların yeniden üreyebilmeleri için yeterli süre olmamasının neslin tükenmesindeki önemli sebeplerden biri olduğu ifade ediliyor. Öte yandan dinozorlarla aynı dönem yaşayan kuşların daha hızlı bir şekilde dünyaya gelerek soylarını günümüze kadar devam ettirebildiği ifade ediliyor. Elbette dinozorların soyunun tükenmesindeki tek nedenin bu olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat en azından bu canlıların neslinin tükenmesinde birden fazla etken olduğunu söyleyebiliriz.