reklamı kapat
YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

disney
Haber
0

Disney ve Snapchat iş birliğine imza atıyor

Snapchat eklediği güncellemelerle platformunu genişletmeye devam ediyor. Reuters’in aktardığı habere göre halka arz için hazırlıklarını sürdüren Snapchat, Disney ile iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Disney’in Snapchat’e özel mini diziler ve programlar hazırlayacağı belirtiliyor.

Yapılan anlaşmaya göre Disney, The Bachelor dizisinin tekrarlarını mini diziler olarak Snapchat’te yayınlayacak. Watch Party: The Bachelor isimli ilk bölüm 3 Ocak’ta izleyicilerle buluşacak. 24 saat boyunca izlenebilecek dizilerin bölüm uzunlukları 3-5 dakika arasında olacak. Daha önceden Türkiye’deki O Ses programına benzeyen bir program için NBC ile anlaşma yapan Snapchat bu iş birlikleriyle daha fazla kitleye ulaşması bekleniyor.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
nukleer
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

travelers
VİDEO
0

SON YORUMLAR