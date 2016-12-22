Disney ve Snapchat iş birliğine imza atıyor

Snapchat eklediği güncellemelerle platformunu genişletmeye devam ediyor. Reuters’in aktardığı habere göre halka arz için hazırlıklarını sürdüren Snapchat, Disney ile iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Disney’in Snapchat’e özel mini diziler ve programlar hazırlayacağı belirtiliyor.

Yapılan anlaşmaya göre Disney, The Bachelor dizisinin tekrarlarını mini diziler olarak Snapchat’te yayınlayacak. Watch Party: The Bachelor isimli ilk bölüm 3 Ocak’ta izleyicilerle buluşacak. 24 saat boyunca izlenebilecek dizilerin bölüm uzunlukları 3-5 dakika arasında olacak. Daha önceden Türkiye’deki O Ses programına benzeyen bir program için NBC ile anlaşma yapan Snapchat bu iş birlikleriyle daha fazla kitleye ulaşması bekleniyor.