DJI dünyaca ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ı satın almaya hazırlanıyor

DJI geçtiğimiz yıl ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın azınlık hissesini almış ve önemli bir ortaklığa imza atmıştı. Bu ortaklığın ardından DJI, üst segmentte konumlandırdığı ve fiyatıyla dudak uçuklatan bir drone tanıtmıştı. Söylenenler doğruysa DJI, Hasselblad’ın daha fazla hissesini alarak şirketi bünyesine katmayı hedefliyor.

Ventizz isimli yatırım firmasının Hasselblad hisselerini satmak istediği ve DJI’ın bu hisseleri satın alarak Hasselblad’ın çoğunluk hissesine sahip olacağı iddia ediliyor. Şimdilik her iki firmadan da konu hakkında herhangi bir onaylama gelmiş değil. DJI sözcüsünün belirttiğine göre DJI ve Hasselblad ortaklığıyla ilgili yeni bir gelişme yok ve firmalar birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ancak firmaların bu türde iddiaları önce yalanlayıp sonradan resmi açıklamayla onaylamasına alışığız. Bu nedenle de önümüzdeki dönemlerde yaşanacak gelişmeleri takip etmekte yarar var. Eğer satın alım gerçekleşirse Hasselblad’ın geleceğinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.