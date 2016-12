Doctor Who, 10. sezon tanıtımıyla yeni ufuklara yelken açıyor [Video]

Televizyonun en uzun soluklu bilim kurgu dizisi Doctor Who‘nun onuncu sezonundan ilk görüntüler gün yüzüne çıktı.

Son olarak The Return of Doctor Mysterio bölümüyle izleyici karşısına çıkan 12. Doktor‘un maceraları önümüzdeki yıl devam edecek. Ona bundan sonra yeni yol arkadaşı Bill ve geçen sene tanıştığımız Nardole eşlik edecek. Henüz onuncu sezonda neler yaşanacağını bilmiyoruz ancak paylaşılan ilk tanıtıma bakılırsa karakterlerimizi heyecan dolu serüvenler bekliyor. Fragmanda Bill’in Doktor ile tanışana kadar ne kadar sıradan bir yaşamı olduğundan bahsetmesine şahit oluyoruz. Bu gizemli adamla tanışmasının ardından her şeyin değiştiğini ve kendisini tehlikeli ama bir o kadar da harika olayların içinde bulduğunu öğreniyoruz.

Baş yazarlığını Steven Moffat’ın üstlendiği onuncu sezonda Peter Capaldi, Pearl Mackie ve Matt Lucas gibi isimler rol alacak.

Doctor Who’nun yeni bölümleriyle 2017’nin bahar aylarında ekrana dönmesi bekleniyor. Onuncu sezondan paylaşılan ilk tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.