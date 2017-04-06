Dodge’un “şeytanına” 1.000 beygirlik Camaro seansı: Hennessey Exorcist [Video]

Önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılması beklenen Dodge Challenger Demon ortaya çıkmadan evvel rakibiyle tanıştı.

Dodge’un belirli aralıklarla yayınladığı videolarla heyecanı sürekli tırmandırmayı başardığı Challenger SRT Demon için artık önümüzde sayılı günler kaldı. Gelecek hafta tanıtılması beklenen ve tasarım çizgileri büyük ölçüde ortaya çıkan Demon’ın en merak edilen yönü şüphesiz teknik detayları. 900 beygirin üzerinde bir güç değeriyle gelmesi beklenen modelin meraklıları, Hennesey’in hamlesiyle “şeytan”dan önce adeta “ilacıyla” karşılaştı. Chevrolet ve Ford başta olmak üzere birçok üreticinin modelleri üzerinde yaptığı geliştirmelerle akıllarımızda yer edinen performans geliştirici Hennessey‘in Camaro ZL1 üzerinden geliştirdiği Exorcist teknik değerleriyle şimdiden Challenger Demon’a zor zamanlar yaşatabileceğinin sinyallerini veriyor.



Chevrolet’in Camaro ZL1’de yer verdiği 650 beygir güç üreten 6.2 litrelik motoru üzerinde yaptığı geliştirmelerle karşımıza çıkan Hennessey ekibi bu motordan elde ettiği değerle adeta çıtayı iki adım ileriye konumlandırıyor. Yazılım geliştirmesi dahil olmak üzere aracın süperşarj ünitesi, silindirleri ve kam mili gibi hayati motor parçaları üzerinde değişimler yapan ekip tüm bu gelişmelerin ardından aynı motordan 1000 beygir güç ve 1310 Nm tork değeri elde etmeyi başarmış. Bu motorla birlikte 0’dan 96’ya üç saniyenin altında çıkan araç 400 metrelik mesafeyi 10 saniyenin altında tamamlayabiliyor. Altı ileri manuel ve on ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan Exorcist’te aynı zamana özel drag lastiklerine yer veriliyor. Hennessey ekibinin her model yılından sadece 100 adet üreteceğini açıkladığı proje Camaro sahiplerine geliştirme olarak 55.000 dolarlık ücretle sunulurken doğrudan satın almada 119.000 dolarlık etiket fiyatıyla showroomlardaki yerini alacak.

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