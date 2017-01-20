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Donald Trump Samsung Galaxy S4’e geçiş yapıyor

Akıllı telefonlar her ne kadar güvenlik konusunda hassas davransa da bu güvenlik düzeyi ülkeyi yönetecek birinin kullanacağı telefon için yeterli olmuyor. Zira bu cihazdaki en küçük güvenlik açığı bile telafisi mümkün olmayacak olaylara sebebiyet verebiliyor. Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump da kendi telefonuna elveda diyerek üstün güvenlikli yeni telefonuna geçiş yapıyor

Kendi kişisel Android telefonunu bırakacak olan Donald Trump’ın tıpkı Barack Obama gibi Galaxy S4 kullanmaya başlayacağı ileri sürülüyor. Samsung Galaxy S4 dediğimizde aklınıza yıllar önce piyasaya sürülen sıradan Galaxy S4 gelmesin. Zira tamamen özelleştirilmiş olan bu modeli normal Galaxy S4 ile karşılaştırmak güç. Arama kabul eden ancak arama yapamayan telefonda mesaj yazmak ve fotoğraf çekmek de mümkün değil. Sadece belli başlı uygulamaların kullanılabildiği cihazın Amerikan ordusunun çok gizli olan  SIPRNet ağına bağlanabilecek kadar güvenli çok az cihazdan biri olduğu belirtiliyor.

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YORUMLAR

  • Apple’ın Türkiye’deki fiyat politikasınada damga vurur umarım en kısa zamanda malesef 500₺ daha zam geldi.

  • kaan

    rotaled güzelim apple ın türkiyede belirlemiş olduğu fiyat amerikayla 100 dolar fark yaratıyor ama senin bu güzel ülken eskiden 3800 olan iphone 7 plustan 780 tl vergi alıyordu sadece o vergiyi düşünce iphonun normal fiyatını görüyorssun şuan o telefondan 1300 tl vergi alınıyor ve şunu hesaplarsan 769*3,77=2.900 yapar 1300 tl de vergi koy üstüne 4200 e üstünede 100 dolar ekliyor apple türkiye o da hakkıdır

  • Abelardo

    Fırsatçı Apple, stokta yeterli telefon olmasına rağmen zam yaptı. Nasıl olsa alan çıkar.. bu telefonlarin maliyeti sadece 150$..

  • Yalan haber. AA bu haberi, Trump iPhone kullanacak diye verdi.

  • ahmet Yasin

    Aa yalandır

  • Yaa siktir git amk 🙂

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