DSLR kameralarla 360 derece çekim olanağı sunan lens [Video]

360 derece çekim yapabilmek için yeni bir kamera satın almak şart değil. Sphere isimli yeni lens, DSLR kameralarla 360 derecelik kayıtları mümkün kılıyor.

Var olan fotoğraf makinelerini daha teknolojik hale getiren sistem Sphere Optics Company tarafından geliştirildi. Firma daha önce akıllı telefonlara ve GoPro’ya özel ürettikleri lenslerle tanınıyor. Şimdi de sahip olduğumuz DSLR makineler ile 360 derece çekim yapmamıza olanak sağlıyor. 198 mm uzunluğunda ve 1.8 kilogram ağırlığındaki lens Nikon F ağzıyla birlikte geliyor. Böylece tüm aynasız DSLR kameralarla kullanılabiliyor. 360 derece yatay çekimin yanı sıra, 180 derece dikey çekim yapmaya da olanak sağlıyor.

Bu ilgi uyandıran lensi satın almak veya kiralamak isteyenlerin firma ile iletişime geçmesi gerekiyor. Sphere lenslerinin fiyatları ise henüz belli değil.

VİDEO

