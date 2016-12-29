Düğmesiz tasarımıyla öne çıkan lamba: Heng [Video]

Evinde farklı ve şık tasarımlara yer vermek isteyenler için açma kapama düğmesini tarihe karıştıracak yeni bir lamba tasarlandı.

İsmi Çince’deki denge kelimesinden alınan Heng lambaları adıyla aynı prensiple çalışıyor. Bu lambada klasik açma kapama düğmesi yerine iki top yer alıyor. Biri aşağıda biri yukarıda yer alan toplar birbirine yaklaştırıldığı zaman ışık yanıyor. Manyetik sistemle çalışan lamba aynı zamanda yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

2016 yılında Reddot Award kazananı olarak adlandırılan projenin Kickstarter projesi devam ediyor. Bu farklı tarzdaki lambaya sahip olmak isteyenlerin en az 42 dolar bağışta bulunması gerekiyor. Heng‘in kargolanma süreci ise Haziran 2017 gibi başlayacak.

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