Dünyanın en acı verici ısırığına nasıl tepki verilir? [Video]

Dünyanın en acı verici ısırığına -teknik olarak böcek sokmasına- sahip Mermi Karıncasıyla verilen amansız bir sınav.

Boş zamanlarımızda tıpkı televizyonda kanalları gezdiğimiz gibi internet üzerinde de bizi oyalayacak bir arayış içerisine girdiğimiz zamanlar mutlaka olmuştur. İnternette yaptığımız bu arayışlar sonunda daha önce hiç karşılaşmadığımız bazen komik bazen de bir o kadar garip şeylerle karşılaşmamız muhtemeldir. Sizlerle paylaştığımız bu haber de işte o garip şeylerden bir tanesi olma konusunda fazlasıyla iddialı.

Böcek bilimi üzerine birçok eseri bulunan Amerikalı entomolojist Justin Orvel Schmidt‘in belirlediği ağrı endeksi listesinde kendine en tepede yer bulan Mermi Karıncasının ısırığı ile bir maceracının deneyimine şahit olacağınız videoda, bir insanın dünyanın en acı verici durumlarından biriyle karşılaştığında verdiği tepkiye şahit oluyoruz. İlgili videoya yukarıdaki görselden ulaşabilirsiniz.