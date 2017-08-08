Dünyanın en büyük teleskobunu üreten Çin, milyon dolarlık teklife rağmen çalışan bulamıyor

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru dünyanın en büyük teleskobu olan Five hundred-meter Aperture Spherical Telescope‘u (FAST) inşa eden Çin görünen o ki inşaat sektöründeki deneyimli çalışan sayısına uzay araştırmalarında sahip değil. Zira bu devasa tesiste çalışabilecek deneyimli çalışan bulamıyor.

Çin’in devasa teleskobu FAST, en yakın rakibinden yaklaşık iki kat daha büyük olmasına karşın şimdilik sadece boyutlarıyla konuşulabiliyor. Zira Çin söz konusu teleskobun yer aldığı tesis için kalifiye eleman bulamıyor. South China Morning Post‘un haberine göre Çin vatandaşı bulamayacağını artık kabullenen yetkililer çözümü yabancı çalışanlarda arıyor.

Teklif edilen işin kazancı da öyle yabana atılır cinsten değil. Tesis için bir başmühendis arayışında olan FAST, işe alınacak başmühendise 1 milyon doların üstünde araştırma fonu, söz konusu işin Batı ülkelerinde sunulan maaşına eş değer bir maaş ve ücretsiz konaklama gibi teklifler sunuyor. Söz konusu işin Batı ülkelerinde yıllık yaklaşık 1,2 milyon dolar getirisi olduğunu ekleyelim. Mayıstan beri arayışlarını sürdüren tesis ne yazık ki hala bir çalışan bulabilmiş değil.