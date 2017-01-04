Dünyanın en hızlı elektrikli otomobilli FF 91 ve sıra dışı teknolojik özellikleri [Video]

Elektrikli otomobillerin en yeni ve güçlü temsilcisi nihayet ortaya çıktı. Faraday Future’un dünyanın en hızlı SUV modeli olarak nitelendirdiği FF 91 tasarımı ve teknik değerleriyle sınıfının fark yaratan modelleri arasında.



Meraklı bekleyiş sona erdi ve nihayet Faraday Future‘ın teknik özellikleri ve tasarımıyla büyük ilgi uyandıracağı açıklanan ilk modelinin resmi tanıtımı CES 2017 kapsamında gerçekçeşti. Modelle ilgili ilk günden bu güne kadar sizlerle birlikte gerek sızıntılarını gerekse kamuflajlı olarak düzenlenen yarış videosuyla bu heyecan ortak olduk. Menzil değerin ve hızlanmasıyla “Tesla katili” olarak adlandırılan ve etkinliğe kadar ismi gizli tutulan modelin adını da tanıtımla birlikte ilk kez duymuş olduk. İşte Faraday Future’ın ilk modeli FF 91‘in etkinlik kapsamında açıklanan ilk resmi özellikleri.

Tasarım / Donanım

Hatlarıyla tamamen kendine özgü bir karakterde karşımıza çıkan FF 91’in tasarım aşamasının UFO olarak tabir edilen araçların üzerine şekillendiği ifade ediliyor. FF 91’in rakamsal değerlerine baktığımızda toplamda 5,250 metreuzunluk, 2,283 metre genişlik, 1,598 metre yükseklik ve 3,200 metre‘lik aks mesafenin bulunduğunu görüyoruz. Bu değerler arasında içeride sunulan kullanım alanıyla alakalı bize en net ipucunu veren, 3 metrenin üzerinde uzunluğuyla aks mesafesi oluyor. Bu değeri segmentinin en geniş iç hacme sahip modeli Skoda Superb’in 2,841 metrelik değeriyle kıyasladığımızda kafamızda FF 91’in ne kadar geniş bir iç hacme sahip olduğunu daha net canlandırabiliyoruz.

Geliştirilen otonom sistemle kendi kendini park edebilme özelliğine sahip olan FF 91 dahilinde; 13 adet radar, 12 adet sensör, 10 adet yüksek çözünürlüklü kamera ve sensörleri kullanarak 3D modelleme yapabilen (kaputun üstüne konumlandırılıyor) bir adet lidar bulunuyor. FF ekibi yan aynalarda da bu kameralara yer vererek kör nokta durumunun tamamen ortadan kaldırılması amaçlıyor. Otonom sürüş konusunda da önemli adımlar atan Faraday Future, geliştirme sürecini Kaliforniya’da yer alan tesiste devam ediyor.

Motor / Batarya

Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip olan FF 91’de toplamda dört adet elektrik motoru görev yapıyor. 1050 beygir güç ve 1.800 Nm tork değeri üreten bu motorlar FF 91’in 0’dan 100’e sadece 2.39 saniyede erişmesini sağlıyor. Bataryanın geliştirilmesi sürecini LG Chem ile ortak yürüten Faraday Future ekibi FF 91’de 130 kWh‘lık batarya paketine yer veriyor. Bataryalarıyla tek seferde günlük hayatta 608, test koşullarında 700 km‘nin üzerinde menzil değerine sahip olduğu açıklanan model hızlı şarj desteğini de sunuyor. Evlerde bulunan 240V’luk güç kaynaklarıyla 4,5 saatlik bir sürede yüzde 50 doluluğa erişebilen, hızlı şarjlaysa 1 saatin altında tam doluluğa erişebilen FF 91’in, Faraday Future ekibi tarafından 5.000 dolarlık ön ödemeyle FF 91’in ön rezervasyona açıldığı açıkladı.

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