Dünyanın en popüler akıllı telefonları açıklandı

Araştırma şirketi IHS Markit’in verilerine göre iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 2017 yılının ilk yarısında dünya genelinde en çok satan iki akıllı telefon oldu.

Araştırma şirketinin paylaştığı bilgilere bakılırsa iPhone 7, bu yılın ilk altı ayında dünyadaki en popüler akıllı telefon oldu. iPhone 7 Plus’ın en çok satan ikinci telefon olduğunu belirten IHS Markit, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı sırasıyla Samsung Galaxy Grand Prime Plus, iPhone 6s ve Samsung Galaxy S8 takip ettiğini belirtti. IHS Markit, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın en popüler telefonlar olduğunu belirtse de bu modellerin geçtiğimiz yılki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerindeki sevkiyat hacminden daha az olduğunu söylüyor. 4,7 içnlik iPhone 6s’in pazar payı 2015 yılında yüzde 10 iken bu rakam 2016 yılında yüzde 7, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 5 oldu. Samsung’un amiral gemisi telefonlarından Galaxy S8’in de bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla daha küçük sevkiyat hacmi kaydettiği belirtiliyor. Bu arada hatırlatmakta yarar var. Bir diğer araştırma şirketi Strategy Analytics’in geçtiğimiz ağustos ayında paylaştığı verilerde de iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın dünyanın en popüler telefonları olduğu ortaya çıkmıştı.