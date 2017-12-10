Dünyanın en şirin kablosuz şarj cihazı: Pikachu Wireless Charger

Apple‘ın sürece katılmasıyla artık kablosuz şarj teknolojisi hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. İnsanların bir bakıma kablolardan kurtardığı için sevilen bu cihazlar, Pikachu Wireless Charger ile yeni bir model de kazanmış durumda.

İsminden de anlaşılabileceği üzere efsane Pokemon dünyasının en sevilen karakteri üzerine kurulan Pikachu Wireless Charger, temel olarak bir kablosuz şarj cihazı. Telefonları Pikachu’nun sırtında şarj eden cihaz, gerçekten oldukça şirin görünüyor. Özellikle Uzak Doğu pazarında çok satacağını düşündüğümüz ürün, Qi desteğine sahip. Bu destekle Samsung’un telefonları yanında Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini de şarj edebilen ürün, TekFun tarafından üretiliyor. Üzerinde üç adet normal USB portu da bulunan Pikachu, şarj olurken yanaklarındaki ışıkları yakarak şarj hakkında bildirim yapmış oluyor.

Pikachu Wireless Charger’a Pokemon fanları bayılacak

Direkt olarak buradan ulaşabileceğiniz GameStop sayfasında satışı yapılan (Şu an stok yok) Pikachu Wireless Charger, 49,99 dolar satış fiyatına sahip. Büyük Pokemon ve Pikachu fanlarının kaçırmayacağını düşündüğümüz ürün, son dönemde gördüğümüz en şirin teknolojik cihazlar arasında yer alıyor. Yeni telefonlar ile kablosuz şarj kullanımının artması beklenirken, böyle ürünler genelde siyahın hakim olduğu teknoloji dünyasına renk katıyor. Ürünü siz nasıl buldunuz?