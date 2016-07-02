Dünyanın en ucuz bulut depolama servisiyle tanışın

Bulut depolama çözümleri gün geçtikçe çoğalıyor. Buna rağmen uygun fiyata yüksek kapasiteli bir depolama alanı sahibi olmak pek kolay olmuyor. Backblaze’in yeni bulut hizmeti ise çok uygun üyelik seçenekleriyle rakiplerini geride bırakıyor.

Backblaze’in B2 adlı bulut sistemine kayıt olan herkes 10 GB depolama alanına kavuşuyor. Depolanan GB başına ayda 0,005 dolar verilen sistemde indirilen GB başına sadece 0,05 dolar veriliyor. İnternet tarayıcısından olduğu gibi Android ve iOS platformlarından da dosyalara ulaşılabiliyor ve indirme yapılabiliyor. Bu arada Backblaze B2’nin Dropbox veya iCloud gibi bir platform olmadığını belirtelim. Burada daha çok uzun yıllar boyunca saklanacak ve ayda yılda bir indirilecek büyük boyutlu dosyaların barındırılması amaçlanıyor. Dolayısıyla dosya indirirken alınan ücretin çok sorun olmayacağını söyleyebiliriz.

Dünyanın en ucuz bulut çözümü olarak lanse edilen platforma buradan ulaşabilir ve üyeliğinizi başlatarak 10 GB alan sahibi olabilirsiniz.