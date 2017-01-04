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Dünyanın ilk akıllı tarağı: Kérastase Hair Coach [Video]

04 Ocak 2017

L’Oreal doğru bilinen yanlışları düzelten dünyanın ilk akıllı tarağı Kérastase Hair Coach‘u tanıttı.

Bu akıllı tarak temel olarak yanlış tarak kullanımlarına çözüm sunmayı amaçlıyor. Withings ortaklığında gerçekleştiren tasarım kullanıcıların saç tarama alışkanlıklarını gözlemliyor. Böylece olması gerekenden daha fazla kuvvet uygulayarak saçlarımıza zarar verip vermediğimiz ortaya çıkıyor.

hair-coach-ios-app
Elde edilen bilgiler akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamada görülebiliyor. Bu uygulama aynı zamanda hava durumu konusunda da bilgi sağlıyor. Bu sayede mevsime en uygun saç bakımını yapmak mümkün oluyor. Elbette bekleneceği üzere elde edilen bilgiler doğrultusunda hangi L’Oreal Kérastase ürününün işinize yaracağı konusunda da bilgi sahibi olunabiliyor. Bu sayede ihtiyaç duyulan ideal saç bakımını öğrenmek çok daha kolaylaşıyor.

Dünyanın ilk akıllı tarağı Hair Coach’un satış fiyatı henüz belli değil ancak fiyatın 200 doların altında tutulması bekleniyor.

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