Dünyanın ilk grafen tabanlı ayakkabısı, üstün kavrama vadediyor [Video]

Son dönemin üzerine en çok konuşulan maddesi grafen, kağıt üzerinde büyük imkanlar vadediyor. 2004 yılından bu yana pratiğe geçmesini beklediğimiz madde, inov-8 ile ayaklara geliyor.



Bilmeyenler için karbonun grafit ve elmas gibi allotroplarından birisi olan grafen, bal peteği örgülü bir yapıya sahip. İki boyutlu olan bu ilginç malzeme, özellikle inceliği ve buna karşın sunduğu sağlamlık ile dikkat çekiyor. İngiliz ayakkabı üreticisi inov-8 ise bu maddeyi geliştirdiği ayakkabısının kavramasını artırmak için kullanıyor. Konuda önemli çalışmaları bulunan Manchester Üniversitesi ortaklığında geliştirilen ayakkabı, altında içerisinde grafenin bulunduğu kauçuk taban barındırıyor. Bu sayede özellikle spor yaparken kayılıp düşülmesini önlediği belirtilen ürün, özel formülüyle yüzde 50 daha fazla güç, esneklik ve tutuş getiriyor. Sağlam yapısı sayesinde uzun süre boyunca zorlu arazilerde dahi kullanılabileceği belirtilen ayakkabı, tasarımsal olarak da kötü görünmüyor. Diğer devrimsel çalışmalardan farklı olarak grafen kendisini göstermeden de ciddi geliştirmeler yapabiliyor. Ayakkabı teknolojisinin yeni seviyesi olarak görülen materyal, bir an önce yaygınlaşması umut edilen teknolojiler arasında yer alıyor.

Devrimsel teknoloji grafen ayakkabılarla buluşuyor

2018 yılında satılacak inov-8 G-Series spor ayakkabılarda yer alacak teknoloji, kağıt üzerinde çok büyük potansiyel ortaya koyuyor. Ayakkabının tanıtım videosu ise direkt olarak aşağıda yer alıyor.

Video