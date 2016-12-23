Dünyanın ilk güneş enerjisi paneliyle kaplı otoyolu [Video]

Temiz enerji konusunda radikal adımlarıyla bildiğimiz Fransa, bu konuyla ilgili dünyanın ilkleri arasında girecek bir projeye imza attı.

Elektrik enerjisinin tüm nimetlerinden faydalanmak adına her geçen gün yenilikler ve ilklerle karşılaşıyoruz. Elektrikli otomobillerle ilgili radikal adım atan ülkelerden birisi olan Fransa bu sefer dünyanın ilk güneş panelli otoyoluyla karşımıza çıktı. Fransa’nın Normandiya bölgesinde inşa edilen yolun açılışını çevre bakanı Ségolène Royal gerçekleştirdi. Geliştirme ve inşa aşaması yaklaşık beş yıl süren 1 km uzunluğundaki yolun toplam maliyetinin 5 milyon euro olduğu ifade edildi.



Yolun kullanıma açılmasının ardından elde edilen enerjinin, yol üstünde yer alan ışıklandırmaların enerjisini sağlayacağı belirtiliyor. Aşınmalardan korunması için özel bir silikon tabakayla korunan yol ile ilgili şu anlık en büyük sorunsa yüksek maliyeti. Yolun geliştirme sürecini yürüten üretici olan Colas’ın gelecekte bu tarz yolların çok daha ucuza mal edilmesi üzerinde çalışmalar yapması bekleniyor. Fransız yetkililer bu projenin ardından belirlenen bölgelerde toplamda 1.000 km uzunluğunda güneş enerji paneliyle kaplı yol yapmayı planlıyor. 2014 yılında da Hollanda dünyanın ilk güneş enerjisi paneliyle kaplı yoluyla karşımıza çıktığını düşündüğümüz de son iki yılda bu tarz yolların ne derece geliştiğini daha rahat görebiliyoruz.

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