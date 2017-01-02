Dünyanın ilk özelleştirilebilir ekrana sahip akıllı ayakkabısı: Vixole [Video]

Tasarımıyla ilk bakışta standart bir ayakkabı olarak görünen Vixole, yakından bakıldığında giyilebilir teknolojinin en iyi örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.



Giyilebilir teknolojide her geçen gün bir adım ileriye gittimiz şu günlerde, bu “adımı” en anlamlı kılan ürünlerden birisi, dünyanın ilk kişiselleştirilebilir akıllı ayakkabısı Vixole oldu. İlk bakışta standart bir ayakkabı olarak görünen Vixole, detayına indikçe özellikleriyle gerçekten ayakkabı sektöründe akıllara gelmemiş yeniliklerin bir arada buluştuğu bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Basic, Plus ve Premium (OLED) olmak üzere üç farklı versiyonla kullanıcılara sunulan Vixole’un arka tarafına entegre edilmiş kişiselleştirilebilir ekranı bulunuyor. Kullanıcıların akıllı cihazları üzerinden eş zamanlı olarak bağ kurabildiği Vixole, uygulama dahilinde kullanıcıların, istedikleri görüntüleri ayakkabı üzerinde desen olarak kullanmasına imkan sağlıyor. Standart çizgilerin yanı sıra kullanıcılar dilerlerse çektikleri herhangi bir fotağrafı uygulama üzerinden ayakkabılarına da yansıtabilme ayrıcalığına sahip.

Vixole’ın Basic versiyonun dışında sunulan Plus ve Premium versiyonlarında bulunan özelliklerse çok daha etkileyici. Bahsettiğimiz özelliklerinin yanı sıra dahilindebulunan Vixole, bu sensörlerle diğerveyeteneklerine de sahip. Ek olarak NFC desteği olan Vixole ayakkabılarıyla kullanıcılar, ayakkabılarını üç saniyeliğine temas ettirdiklerinde iletişim bilgilerini transfer etme imkanına da sahip olabiliyor. Giyilebilir ve sanal gerçekliğin ortak noktası olan Vixole’ı VR platformlarında da kullanmam mümkün. “Bu kadarı yeter de artar” diyenler için Vixole, navigasyon destek özelliğiyle kullanıcı deneyimini bir adım daha ileriye taşıyor. Telefonları üzerinden gitmek istedikleri adres bilgisini navigasyona giren kullanıcılarına değişim noktalarında titreşim veren Vixoel, sağa dönüleceksa sağ taraftan sola dönülecekse sol taraftan uyarı vererek yön bulmaya yardımcı bir eleman haline gelebiliyor. Başlangıç ve orta versiyonda dahilindeekran bulunan Vixole’ın en üst seviye modeliekranla birlikte geliyor. Bu donanımda, çok daha net ve gerçekçi grafiklerle karşımıza çıkan Vixole’da, ekranlar üzerinden cevapsız çağrı ve diğer bildirimlerin yansımalarını da görmek mümkün.

Gelelim tüm bu zengin donanımlara sahipyapıda olan Vixole’ın kullanım süresine. Başlangıç versiyonundan en üst seviyesine kadar tamamındabulunan ayakkabılarkullanım süresi sunabiliyor. Kablosuz şarj ile sunduğu kullanım süresine oranla başarılı olarak nitelendirebileceğimiz bir şarj süresi olan Vixole, sadecetamamen dolu hale gelebiliyor. Başlangıç olarak(yurt dışı) fiyata sahip olan Vixole’ın sınırlı sayıda olan Premium versiyonunun fiyatıysaolarak belirleniyor. Vixole’ın resmi Indiegogo sayafasına buradan ulaşabilirsiniz.

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