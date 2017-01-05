Dünyanın ilk “sesi ekran üzerinden veren” televizyonu: Sony BRAVIA A1E

Ses tutkunlarına pek cazip gelmese de televizyonların ses çıkışı genelde dahili hoparlörlerden sağlanıyor. Televizyonun bir tarafına yerleştirilen hoparlörler özellikle de cihazların bir kağıt kadar inceldiği günümüzde sorun haline gelmiş durumda. Televizyonun tasarımına gölge düşürmeden kaliteli ses elde edilebilecek hoparlörleri yerleştirmek pek kolay olmuyor. Sony’nin yeni televizyonu ise soruna farklı bir çözüm getiriyor.

isimli OLED televizyonlar, akustik yüzey isimli bir teknolojiyle birlikte geliyor. Bu teknoloji sayesinde ses, doğrudan ekranın kendisinden geliyor. Ses ve görüntü ortak bir noktadan geldiği için bu yeni televizyonun çok daha iyi bir seyir keyfi yaşatacağı belirtiliyor. Ayrıca ses kalitesinin de üst seviyede olacağı ifade ediliyor. 4K çözünürlüğe sahip olacak televizyonun fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar henüz kesinliğe kavuşmadı.