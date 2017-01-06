Dünyanın ilk üç ekranlı dizüstü bilgisayarı: Razer Project Valerie [Video]

Masaüstü bilgisayarlarda oyun oynamayı sevenlerin vazgeçilmezi haline gelen çoklu ekranlar şimdi de laptoplarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Razer, CES 2017‘de henüz konsept aşamasında olan Project Valerie‘yi gün yüzüne çıkarttı.

Dizüstü oyun bilgisayarları ne kadar güçlü olursa olsun, masaüstü cihazlarla rekabette ciddi zorluklar yaşıyor. Masaüstü bilgisayarların elini güçlendiren faktörlerden biri de çoklu ekran seçeneği oluyor. Daha iyi bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar birden fazla ekran kurmayı tercih ediyordu. Razer’ın duyurduğu Project Valerie de rekabete tam bu noktadan dahil olacak cinsten bir konsept.

Project Valerie’de 4K çözünürlüğe sahip 17,3 inçlik tam üç ekran bulunuyor. Böylece ilk defa bir dizüstü oyun bilgisayarı kullanıcılara ekstra çaba sarf etmelerine gerek kalmadan 180 derece görüş açısı sunuyor. Bu ekranların tamamı bir arada kullanıldığında 11,520×2160 piksel çözünürlük elde ediliyor. Konseptte yer alan NVIDIA GeForce GTX 1080 grafik kartı ise HTC Vive veya Oculus Rift ile kullanılmaya uygun. Ancak şimdilik bu cihazın işlemcisi veya dahili hafızasına dair bir bilgi bulunmuyor. İlk açıklamalara bakılırsa Project Valerie yayıncıların ve profesyonel oyuncuların vazgeçilmezi haline gelecek nitelikte.

Tabii sisteme eklenen üç ekran beraberinde ekstra bir yük getiriyor. 5,4 kilogram olan Razer Project Valerie piyasaya sürülmesi halinde oyuna özel en ağır dizüstü bilgisayar unvanını da ele geçirecek. Bu konseptin üretime geçirilip geçirilmeyeceği ya da satış fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil.

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