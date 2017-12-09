Dünyanın ilk uyku robotuyla tanışın: Somnox [Video]

Uyku konusunda sıkıntı çeken kullanıcılar için “dünyanın ilk uyku robotu” üretildi. Somnox sizinle nefes alıyor ve rahat bir uyku sağlıyor.

Uyku bozukluğu ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyor. Stresli bir zihin, güvende hissedememe ve benzeri duygular da dış etmenler kadar uykuyu etkiliyor. Somnox da kendinizi güvende hissetmeniz ve stresinizi azaltmanız için tasarlanmış. Her ne kadar Japon imzalı olmasını beklesek de Hollandalı bir şirketin ellerinden çıkan bu ürün yüksek kalite kumaşla kaplı, sarılabileceğiniz mini bir robot. Yumuşak kumaşıyla rahatsızlık vermeyen robot nefes alabiliyor, yatıştırıcı sesler çıkarabiliyor ve rahat hissettiriyor.

Uyku robotu

Robotun nefes alış verişi sayesinde kullanıcılar nefeslerini robotla senkronize ediyor. Stres tabanlı uyku bozukluğu olan kullanıcılar bu sayede nefes alış-veriş ritmiyle rahatlıyor. Daha sakin bir duruma geçiyor. Farklı sesler çıkarabilen robot kalp ritmi, nenni, meditasyon gibi seçenekler sunuyor. Dilerseniz siz de kendi istediğiniz müziği yükleyebiliyorsunuz. Bir de mobil uygulamaya sahip olan Somnox, kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor. Uyku saatlerine göre zamalayıcılar da kurabiliyorsunuz.

Uyku bozukluğu olan kullanıcılar için önerilen Somnox bir Kickstarter projesi. Hedeflediği bağışa ulaşan robot yastık Kickstarter’da 450 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu ilginç ürünle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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