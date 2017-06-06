Duvarın içindeki kablo ve boruları gösterebilen akıllı telefon aksesuarı: Walabot DIY [Video]

Tadilat sırasında ya da boru, kablo onarımlarında çalışmanız gereken alanı bulmak için tüm duvarı yıkmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey, akıllı telefonunuza takacağınız basit bir aparat.



Walabot‘un geçen sene duyurduğu ancak şimdilerde satışa sunabildiği Walabot DIY, tadilatların aranan donanımı olma konusunda oldukça iddialı bir araç. Sızıntı yapan boruları ya da onarılması gereken kabloları keşfetmek için akıllı telefonunuzla kullanabileceğiniz Walabot DIY, tamirat yapılacak alanı minimumda tutmanıza yardımcı oluyor. Android uyumlu uygulamasıyla çalışan cihazda yapmanız gereken tek şey Walabot DIY’ı telefonunuza takmak ve duvarın üzerinde gezdirmek. Walabot DIY duvarın içini görmenizi sağlıyor.



Walabot DIY’da Map Mode (Harita Modu), Images Mode (Fotoğraf Modu) ve Raw Mode olmak üzere üç farklı görüntüleme modu sunuluyor. Eğer duvarın ana yapısını görmek istiyorsanız Map Mode’u kullanmanız gerekiyor. Ahşap ya da metal bağlantılar, borular ve kablolar için Images Mode, boru ve kabloların izlediği yol için ise Raw Mode’u kullanabiliyorsunuz. Walabot DIY, yurt dışında 200 dolar fiyat etiketiyle satışta. Ürünün resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

VİDEO

