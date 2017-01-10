Dwayne Johnson’lı Baywatch filminden yeni bir tanıtım paylaşıldı [Video]

Başrollerini Dwayne Johnson ve Zac Efron‘un paylaştığı Baywatch filminden yeni bir fragman gün yüzüne çıktı.

Sahil Güvenlik ismiyle tanıdığımız Baywatch şimdi de beyaz perdede karşımıza çıkacak. Bu yapımın yönetmen koltuğunda Seth Gordon oturuyor. Senaryoyu ise Damian Shannon ile Mark Swift kaleme aldı. Oyuncu kadrosuyla ilgi uyandıran yapımda Dwayne Johnson ve Zac Efron’un yanı sıra Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach ve Hannibal Buress gibi isimler rol alıyor.

Baywatch filminde tecrübeli bir can kurtaran olan Mitch istemediği halde Matt ile ortak olmaya mecbur kalıyor. Bu sırada sahildeki gece kulübü el değiştiriyor ve ekip yeni patronun kirli işlerle uğraştığını fark ediyor. Üstlerine vazife olmamasına rağmen bu duruma müdahale etmeye karar veriyorlar ve kendilerini boylarını aşan bir davanın ortasında buluyorlar.

Baywatch’un ülkemizde 26 Mayıs 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor. Filmden paylaşılan yeni tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.