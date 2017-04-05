Efsanevi Joker Heath Ledger için hazırlanan belgeselden ilk fragman [Video]

Bir yönetmen, bir aktör ve hepsinin ötesinde bir efsane olan Heath Ledger için hazırlanan belgeselin ilk fragmanı yüzünüzde bir tebessüm oluştururken aynı zamanda da sizi bir hayli üzecek.

Heath Ledger’ın trajik vefatının üstünden 9 koca yıl geçti ancak efsane ismin popülerliği biraz olsun azalmadı. The Dark Knight’taki Joker rolüyle özdeşleşse de Ledger’ın kariyerinde iddialı işler yer alıyor. Vefatının ardından Oscar kazanan aktörün kamera arkasındaki hali ise şimdi bir belgeselle ekranlara taşınıyor. I am Heath Ledger isimli belgesel aktörün daha önce görülmemiş görüntülerini de ortaya çıkarıyor. Ledger’ın kendi kamerasıyla kaydettiği günlük hayatından görüntülerin yer aldığı sahnelerle donatılan belgeselde, kardeşinden çocukluk arkadaşına, menajerinden beraber çalıştığı insanlara kadar pek çok kişi Ledger’ı anlatıyor. Brokeback Mountain filminde beraber çalıştığı yönetmen Ang Lee de belgeselde yer alan isimler arasında…

Heath Ledger’ın doğum gününde yayınlanan fragman hayranların da karmaşık duygulara sürüklenmesine sebep olacak. Ledger’ın günlük hayatından kesitlerle gülümseten mini fragmanda, Ledger’ın kaybının yarattığı hüzün de bir kez daha güçleniyor. Amerika’nın kablolu yayınlarından Spike’ta yer alacak olan belgesel, televizyondan önce 23 Nisan’da Tribeca Film Festivali’nde gösterilecek. 3 Mayıs’ta seçili sinemalarda yer alacak olan belgesel, 17 Mayıs‘ta ise televizyon ekranlarında hayranlarla buluşacak.